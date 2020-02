Il coronavirus ammorbidisce la Trade War (Di domenica 9 febbraio 2020) Non tutti i mali vengono per nuocere. Alla fine il nuovo coronavirus, in mezzo all’inferno che ha generato in Cina e nel mondo intero, un effetto positivo l’ha avuto: si tratta dell’accelerazione dei negoziati sulla guerra commerciale ancora in corso tra l’ex Impero di Mezzo e gli Stati Uniti. Secondo quanto riferito dal quotidiano La Stampa, la diffusione del 2019-n-Cov potrebbe presto frenare la Trade War che ha scosso le economie delle due più grandi superpotenze del mondo. Il ministero delle Finanze cinese ha tagliato le tariffe su 75 miliardi di dollari di merci importate dagli Usa; Washington potrebbe presto restituire il favore, alleggerendo il paniere dei dazi sulle merci made in China. Steven Mnuchin, segretario al Tesoro Usa, ha annunciato questa misura preannunciando, tra l’altro, anche la Fase due dell’accordo sulla guerra dei ... it.insideover

coronavirus ammorbidisce Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : coronavirus ammorbidisce