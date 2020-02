“I sovranisti non amano l’Italia. Amano gli umori aggressivi che provano alcuni italiani" (Di domenica 9 febbraio 2020) Anche se si stringono a coorte: “I sovranisti non Amano l’Italia. Amano gli umori aggressivi che provano alcuni italiani. L’Italia ha un cuore troppo femmineo per i loro gusti da macho. Il loro punto di riferimento è l’italiano che ha paura. Quello che oggi è terrorizzato dal coronavirus e se la prende con i cinesi”. Dopo aver passato la vita a studiare e insegnare la letteratura italiana, Giulio Ferroni – uno dei più grandi critici letterari viventi, professore emerito de La Sapienza di Roma – ha attraversato l’Italia prendendo come guida l’uomo senza il quale l’Italia non esisterebbe nemmeno, né esisterebbe la lingua che parliamo, come non esisteremmo noi italiani: “Dante Alighieri aveva in mente un’Italia che nasceva dal modello classico e letterario. Il suo riferimento era ... huffingtonpost

