Gianni Morandi difende Achille Lauro: “Stessi commenti di quando lo faceva Renato Zero, sveglia!” (Di domenica 9 febbraio 2020) Achille Lauro al Festival di Sanremo ha diviso il pubblico ed i suoi look eccentrici sono stati tanto apprezzati quanto criticati. Fra i sostenitori del cantante troviamo anche Gianni Morandi che – su Facebook – si è trovato a rispondere a dei followers. “Sveglia, il mondo cambia!” e ancora “Ricordo gli stessi commenti quando Renato Zero si presentava con i suoi look 40 anni fa. Dovresti ricordarlo. Il fatto è che siamo tutti invecchiati e facciamo i discorsi dei vecchi di allora. Achille? Molto originale, siamo nel 2020!”. Impossibile non amare quest’uomo, ha perfettamente ragione. Voglio invecchiare come Gianni Morandi pic.twitter.com/cCdekRPZ2D — Federico (@fededambri) February 8, 2020 Gianni Morandi difende Achille Lauro: “Stessi commenti di quando lo faceva Renato Zero, sveglia!” BitchyF. bitchyf

