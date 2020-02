Festival di Sanremo 2020, la vittoria fa rumore (Di domenica 9 febbraio 2020) Primo in classifica Il vincitore della settantesima edizione del Festival di Sanremo è Antonio Diodato. Il brano del cantante “Fai rumore” è una sorpresa e conquista di sera in sera il pubblico all’Ariston e a casa. Il cantante con questo brano vince anche il premio della critica “Mia Martini” e quello della stampa “Lucio Dalla“. Il vincitore dedica la vittoria ufficialmente alla famiglia, anche se molti sospettano che la canzone sia una dedica alla sua ex. Si tratterebbe della cantautrice Levante, che partecipa al Festival proprio in questa edizione conquistando il dodicesimo posto. Dietro le quinte infatti il cantante Coez chiede alla ragazza se il brano dell’amico è dedicato a lei. Diodato afferma che la sua famiglia fa molto rumore nella sua vita. La sua terza volta al Festival Il vincitore di Sanremo ha 38 anni e dice di fare rumore ... kontrokultura

SanremoRai : Vince la 70^ edizione del Festival di Sanremo #Diodato con #FaiRumore ?? @DiodatoMusic @RaiUno @RaiRadio2 @RaiPlay… - pisto_gol : Il Festival di Sanremo costa alla RAI 18 mln€, ma ne incassa 31. I meno pagati sono i musicisti dell’Orchestra, gra… - TIM_Official : Con #FaiRumore @DiodatoMusic è il vincitore della 70^ edizione del Festival di Sanremo! ?? Su @TIM_music la puoi asc… -