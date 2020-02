Elettra Lamborghini diserta Domenica In per la Lucarelli | Selvaggia: “stia attenta” (Di domenica 9 febbraio 2020) Elettra Lamborghini diserta Domenica In e scappa dal Teatro Ariston per la presenza di Selvaggia Lucarelli. La giornalista: “stia attenta”. Elettra Lamborghini non si presenta alla puntata di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo 2020 per la presenza tra i giornalisti invitati da Mara Venier di Selvaggia Lucarelli che, in diretta, punta il dito … L'articolo Elettra Lamborghini diserta Domenica In per la Lucarelli Selvaggia: “stia attenta” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

trash_italiano : - Malgioglio in prima fila - Il coro di Elettra costretto a cantare Elettra, Elettra Lamborghini - Bugo che abbando… - stanzaselvaggia : Elettra Lamborghini, quando ha scoperto che Morgan è stato eliminato, ha detto a radio 2: “no, adesso ultima arrivo io!”. #Sanremo2020 - trash_italiano : Facciamo un gruppo dell'ultimo minuto con Elodie, Achille Lauro ed Elettra Lamborghini e mandiamoli all'Eurovision. #Sanremo2020 -