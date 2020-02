Conoscete la fidanzata di Achille Lauro? Dice di chiamarsi Francesca ma non si è mai vista [FOTO] (Di domenica 9 febbraio 2020) Achille Lauro al Festival di Sanremo 2020 Senza ombra di dubbio uno dei protagonisti della 70esima edizione del Festival di Sanremo è Achille Lauro. Il cantautore veronese si è presentato alla kermesse canora con la ‘Me ne frego’. L’artista non ha stupito solamente per il testo del brano per l’outfit utilizzato in tutte le serate della manifestazione che si è svolta nella cittadine ligure. Un successo che sicuramente farà accrescere ancor di più la sua popolarità. Mentre nella terza serata, ovvero quella dedicata alle Cover, Lauro ha cantato in coppia con Annalisa Scarrone l’indimenticabile ‘Gli uomini non cambiano’ di Mia Martini. Il trapper veronese non ama parlare della sua vita privata Il trapper veronese Achille Lauro, nonostante si un personaggio molto seguito e una grande popolarità, è abbastanza riservato. Infatti il protagonista del ... kontrokultura

