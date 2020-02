Brescia Udinese, Diego Lopez: «C’è stata la risposta, abbiamo tenuto bene il campo» – VIDEO (Di domenica 9 febbraio 2020) Il tecnico del Brescia, Diego Lopez, ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto contro l’Udinese – VIDEO Il tecnico del Brescia, Diego Lopez, ha parlato in zona mista dopo il pareggio ottenuto contro l’Udinese. Ecco le parole del tecnico delle Rondinelle. «La partita è stata importante, all’inizio l’Udinese ha fatto molto meglio di noi. Poteva fare gol, poi però abbiamo tenuto bene il campo e siamo riusciti a segnare noi. Potevamo pure chiuderla, abbiamo avuto l’occasione. Così non è stato, e abbiamo preso il pareggio: questo fa male». View this post on Instagram Zona mista post #BresciaUdinese ⚽ A post shared by Calcio News 24 (@calcionews24) on Feb 9, 2020 at 9:12am PST Leggi su Calcionews24.com calcionews24

beinsports_FR : [?? LIVE - 15H00] ???? ?? Votre Multiplex Serie A en direct sur beIN SPORTS : ?? MAX 5 : Napoli - Lecce ?? MAX 9 : Br… - andreafabris96 : Allo scadere, l'#Udinese riagguanta il #Brescia: Rodrigo #DePaul ???? risponde a Dimitri #Bisoli ????. #SerieA ????… - AUTHENTIC_GH_37 : RT @SuperSportTV: #SerieA - RESULTS: SPAL 1-2 Sassuolo Brescia 1-1 Udinese Napoli 2-3 Leece Genoa 1-0 Cagliari -