Torino Samp, oggi pomeriggio la sfilata delle Academy granata (Di sabato 8 febbraio 2020) Torino Samp, oggi pomeriggio prima della gara di campionato andrà in scena la tradizionale sfilata delle Academy granata Le Academy nuovamente protagoniste sul manto erboso del Grande Torino. Questo pomeriggio, in occasione della sfida casalinga contro la Sampdoria in programma alle ore 18, tornerà infatti la tradizionale sfilata delle società affiliate al Toro. "Dopo la bella esperienza in occasione di Torino-Cagliari, le Academy del Torino FC torneranno a colorare lo stadio Olimpico Grande Torino. Prima della partita contro la Sampdoria, i ragazzi delle società affiliate al Toro sfileranno intorno al campo per poi raggiungere le tribune dalle quali assisteranno alla sfida contro i blucerchiati. All'evento parteciperanno Academy Torino FC provenienti da tutta Italia e anche dall'estero", il comunicato del club granata.

