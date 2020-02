Silvio Berlusconi, conoscete la figlia Eleonora? È la copia di Veronica Lario [FOTO] (Di sabato 8 febbraio 2020) Eleonora Berlusconi non ama molto far parlare di sè. A differenza dei fratelli, Luigi e Barbara è sempre stata molto meno sotto ai riflettori e alla luci della ribalta e non ha mai amato stare al centro del gossip. Per questo, è probabilmente la meno conosciuta della famiglia. Chi è la figlia di Silvio Berlusconi e Veronica Lario Nonostante abbia un carattere molto schivo, inevitabilmente è anche lei balzata agli onori del gossip per alcune sue frequentazioni, una fra tutte quelle con il modello Guy Binns: i due, che si sono conosciuti durante una sfilata a Milano nel 2011, sono stati paparazzati insieme su una spiaggia caraibica intenti a scambiarsi tenere effusioni. La loro conoscenza si è trasformata in qualcosa di più e dal loro sentimento sono nati tre bimbi, Riccardo Binns e Flora e Artemisia, nata in Australia, nona nipotina dell’ex Premier. In questi ultimi mesi, però, ... kontrokultura

