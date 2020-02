Sanremo 2020, Junior Cally tifa le Sardine, Mattia Santori leader del Movimento “Abbiamo qualcosa in comune”, la durissima replica di Giorgia Meloni (Di sabato 8 febbraio 2020) Sembra che tra le Sardine e il tanto criticato cantante Junior Cally sia nata una profonda stima. Il Cantante aveva detto esplicitamente di tifare per le Sardine di Mattia Santori “tutta la vita”. Il cantante non si è limitato alle dichiarazioni ma durante la cover del brano di Vasco Rossi “Vado al massimo” ha ricordato le Sardine con il seguente verso: “in mezzo a questi pezzi grossi preferisco le Sardine”. Subito Mattia Santori ha ringraziato il tanto criticato cantante affermando che il Movimento: “Sardine e Arte nelle sue molteplici forme vanno sempre d’accordo! Non conosciamo nello specifico il cantante e la sua musica e non sappiamo neanche se quelle ‘Sardine’ sono riferite a noi. Però anche noi ai pesci grossi preferiamo le Sardine, quindi abbiamo già una cosa in comune!”. Una replica che ha scatenato le ire di Giorgia Meloni ... baritalianews

