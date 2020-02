Sanremo 2020, Barbara d'Urso e lo sfregio alla Rai: ecco chi invita nel suo salotto (Di sabato 8 febbraio 2020) Gerardina Trovato, Tony Dallara e Lisa (vincitrice di Ora o mai più). Per loro si corona il sogno di essere a Sanremo, visto che non sarebbero stati ammessi. “Live non è la d’Urso” li ha accompagnati nella città dei fiori. Dallara avrebbe voluto (e meritato) di essere invitato per i 60 anni della su liberoquotidiano

repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… - HuffPostItalia : Sanremo 2020, Vincenzo Mollica: 'Fare il cronista è stato il mio mestiere. La Rai la mia casa. Ora mi tolgo dalle s… -