Sanremo 2020, ascolti alti anche per la quarta serata: Amadeus conferma il record (Di sabato 8 febbraio 2020) Se la serata delle cover ha segnato un record di ascolti mai visti dal 1997, per la quarta serata del Festival di Sanremo 2020 sono stati 9.504.000 gli spettatori sintonizzati, per uno share pari al 53,3%. Un appuntamento imperdibile quello del 7 febbraio che ha visto la squalifica di Bugo e Morgan: un evento mai accaduto prima d’ora. Infatti, Morgan avrebbe modificato il testo della canzone in gara umiliando Bugo. Amadeus ha dovuti escluderli dalla gara. Sanremo 2020, ascolti quarta serata La quarta serata di Sanremo 2020 ha registrato un successo anche per la gara di Sanremo Giovani: il vincitore delle Nuove Proposte è Leo Gassman. Si attende, invece, per sabato 8 febbraio l’annuncio del vincitore della 70esima edizione della kermesse. Sono stati 11.411.000 gli spettatori nella parte “Sanremo Start” fino alle 21.30 (share 41,53%) , mentre erano 12.674.000 gli spettatori ... notizie

