Sanremo 2020, Achille Lauro e il video del bacio che sconvolge Fiorello: "Sei talmente avanti che..." (Di domenica 9 febbraio 2020) Achille Lauro va fino in fondo con il suo show all'interno del Festival di Sanremo 2020. Stavolta si presenta vestito da Elisabetta Tudor e canta la sua Me ne frego lasciando senza parole i telespettatori. Addirittura si concede un bacio vero con il chitarrista Boss Doms: il pubblico dell'Ariston ap liberoquotidiano

repubblica : Sanremo 2020, Bugo e Morgan, i testimoni: 'Morsi e sputi, una scena surreale' - repubblica : Sanremo 2020, Morgan dopo la squalifica: 'Bugo voleva liberarsi di me. Io sono stato buono, lui uno sciacallo' - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -