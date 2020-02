Regionali, Criscuolo (FdI): “La Campania ha bisogno di una svolta radicale” (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Elena Criscuolo, portavoce cittadino di Fratelli d’Italia Salerno. “Grande partecipazione stamattina all’assemblea provinciale di Fratelli d’Italia. È stato un momento importante per la presentazione delle proposte di candidatura alle prossime Regionali, senz’altro foriere di temi concreti per il programma di governo che si sta strutturando. In quest’ottica, come coordinamento cittadino, abbiamo già individuato parte dei punti fondamentali che riguardano la nostra città da porre all’attenzione del già senatore è attualmente Assessore regionale ai Trasporti e alle Attività Produttive professor Sergio Vetrella delegato alla redazione del programma di Fratelli d’Italia. Le nostre proposte nascono dal capillare lavoro di ascolto di tutte le realtà cittadine, e così ... anteprima24

