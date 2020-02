Morgan aveva previsto la lite con Bugo prima della squalifica: “Non so se saremo amici dopo Sanremo” (Di sabato 8 febbraio 2020) Morgan e Bugo sono stati squalificati dal Festival di Sanremo 2020. Alla luce di quanto accaduto, suonano quasi profetiche le dichiarazioni rilasciate il 4 febbraio da Marco Castoldi alla trasmissione di Rai2 'Detto fatto'. L'artista, intervistato da Bianca Guaccero, affermò: "Non so se io e Bugo riusciremo a essere amici dopo il Festival". fanpage

