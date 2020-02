Miriana Trevisan, l’ira dell’ex di Pago: “Vergognatevi” (Di sabato 8 febbraio 2020) Miriana Trevisan si sfoga dopo la recente disavventura: i responsabili dovrebbero vergognarsi Mentre Pago ci riprova con la fidanzata Serena Enardu, l’ex moglie Miriana Trevisan passa una brutta disavventura. Difatti quest’ultima, nell’intervista pubblicata fra le pagine del settimanale Vero, ha confessato che dei malintenzionati hanno tentato di truffare la nonna. Questo spiacevole fatto, secondo la soubrette, è accaduto esattamente il giorno prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip, proprio per avere un confronto con Pacifico. Tuttavia, non è stata immediatamente informata dai familiari, in modo da non turbarla. Trascorse diverse settimane dall’incidente, Miriana Trevisan ha trovato il coraggio di sfogarsi, affermando al magazine che i responsabili nella truffa della nonna dovrebbero provare vergogna. Forse le volevano rubare i ricordi. Un colpo da banditi Nel ... kontrokultura

