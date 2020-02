LIVE Scozia-Inghilterra 0-3, Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA: il calcio di punizione di Farrell sblocca la partita! (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12′ Farrell stavolta centra i pali! 3-0 per l’Inghilterra. 10′ Altra punizione per l’Inghilterra, stavolta più avanti e in posizione più centrale. 9′ Farrell sbaglia e non di poco, il vento è un fattore in questa partita e la scelta degli inglesi non è stata proprio il massimo. 7′ calcio di punizione per gli inglesi che andranno per i pali, non semplicissimo questo calcio. 4′ Serie di calci da una parte e dall’altra, l’Inghilterra vuole sfruttare il gioco per gli angoli. 2′ Spinta iniziale della Scozia che prova un’azione di sfondamento, la difesa inglese tiene e guadagna un fallo. 1′ INIZIA LA PARTITA! 17:43 Le due squadre sono già presenti sul terreno di gioco, manca pochissimo al calcio d’avvio. 17:40 Townsend, invece, cambia solo una pedina della Scozia, con ... oasport

