LIVE MotoGP, Test Sepang 2020 in DIRETTA: Miller il più veloce, Marc Marquez 4° si ridesta, Valentino Rossi 6° in evidenza (Di sabato 8 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.30: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 43 J. Miller 1:58.641 2 36 J. MIR +0.090 3 44 P. ESPARGARO +0.348 4 93 M. Marquez +0.456 5 12 M. VIÑALES +0.466 6 46 V. ROSSI +0.514 7 9 D. PETRUCCI +0.616 8 41 A. ESPARGARO +0.621 9 63 F. BAGNAIA +0.672 10 4 A. DOVIZIOSO +0.701 04.28: Torna in pista Marc Marquez con la Honda, vedremo quale sarà il programma del campione del mondo della Honda. 04.25: Simulazione di time-attack per Jack Miller che, completato il giro, è tornato ai box. 04.21: Arriva l’australiano Jack Miller a prendersi la scena: il pilota della Ducati Pramac si porta in vetta con il tempo di 1’58″641, precedendo di 90 millesimi Mir e di 0″348 Espargaro. Marc Marquez, Vinales ... oasport

