Leo Gassmann dopo la vittoria tra i Giovani a Sanremo 2020: “Ecco perché papà mi chiama Pippo” (Di sabato 8 febbraio 2020) E Leo Gassmann trionfa tra i Giovani di Sanremo 2020. Un’emozione incredibile per il giovane cantante, figlio di Alessandro Gassman, che sul palco dell’Ariston è apparso incredulo e ovviamente molto felice quando Amadeus ha comunicato il verdetto. Leo si è imposto su Tecla Insolia con la percentuale del 52,5% e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti gli ha consegnato una Lanterna in filigrana di Campo Ligure. Al Festival è arrivato con una canzone, “Vai bene così”, scritta da lui e che parla di delusioni e fallimenti, ma anche della volontà di rialzarsi e tentare sempre una nuova strada. “Dentro c’è tutto quello che avrei voluto sentirmi dire in quei momenti – ha spiegato -. Dobbiamo imparare che la vera sconfitta non è cadere, chiedere scusa e ripartire, ma l’ossessione della vittoria”. (Continua dopo la foto) Nato nel 1998, Leo Gassmann è figlio di Alessandro e Sabrina ... caffeinamagazine

