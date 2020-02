Le previsioni meteo di domenica 9 febbraio (Di sabato 8 febbraio 2020) Le previsioni meteo di domenica 9 febbraio – Addensamenti compatti e possibili rovesci al Nord, al Centro ampi soleggiamenti al mattino, peggiora dalla sera. Al Sud cielo sereno fino al tardo pomeriggio. Le previsioni meteo di domenica 9 febbraio – Condizioni in peggioramento sulla penisola italiana con rovesci che interesseranno dapprima il Nord e poi dalla sera i quadranti occidentali del Centro e del Sud. Nord – Nuvole in aumento sulle regioni settentrionali con possibili rovesci sul settore occidentale Condizioni in peggioramento al Nord con addensamenti compatti che interesseranno quasi tutto il settore. Possibili rovesci sulla Liguria e sulle regioni del quadrante occidentale. Le temperature faranno registrare un lieve calo con le massime che scenderanno a 12 gradi. Centro – Ampi soleggiamenti al mattino, peggiora dal pomeriggio con la ... newsmondo

