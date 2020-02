‘La Tua Benevento’, Rotunno: “Si respira aria di cambiamento” (Di sabato 8 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la riflessione di Veronica Rotunno, Presidente associazione politico culturale “La Tua Benevento” “Le dimissioni del sindaco di Benevento, hanno innescato una serie di effetti, e pongono una serie di riflessioni politiche. Il richiamo dell’on. Mastella all’unità del centro-destra sembra non riscuotere buon esito visto la contrarietà di alcuni componenti, ed appare quantomeno un’anomalia gettare la spugna perché non si riesce ad amministrare, per poi cercare di riproporsi, seppur con la giusta ambizione di far scegliere legittimamente ai cittadini se la città è migliorata o meno rispetto a quattro anni fa. Per quanto concerne il campo alternativo pare che non ci sia la quadra; sia su una visione condivisa della città, sia su chi possa ergersi a sintesi per guidare un simile progetto. Questo dal mio punto di vista può ... anteprima24

