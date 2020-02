Infortunio Ibrahimovic, le indicazioni sulle condizioni dello svedese arrivano da Pioli (Di sabato 8 febbraio 2020) Infortunio Ibrahimovic – Si avvicina il derby di campionato valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, si affrontano Inter e Milan in un match che non ha bisogno di presentazioni. I nerazzurri sono in corsa per lo scudetto, i rossoneri hanno intenzione di rientrare in corsa per l’Europa. Ancora in dubbio la presenza di Zlatan Ibrahimovic, le indicazioni arrivano direttamente dal tecnico Stefano Pioli in conferenza stampa: “la verità è che l’Inter ha fatto molto meglio ad inizio campionato e noi stiamo cercando di recuperare, arriviamo molto bene a questo derby. Siamo in salute, possiamo vincere”. SU IBRA – “Ha svolto un lavoro programmato. Manca lo step principale, che è un allenamento completo con la squadra”. Milan, Kaka: “vi svelo perchè non torno in rossonero”L'articolo Infortunio Ibrahimovic, le indicazioni ... calcioweb.eu

