Il dg del Lecce: “Contro il Napoli proveremo a vendere cara la pelle” (Di sabato 8 febbraio 2020) Il direttore generale del Lecce, Giuseppe Mercadante, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli. Domani, al San Paolo, alle 15, si gioca Napoli-Lecce. “Siamo soddisfatti di quanto fatto finora, l’obiettivo era restare sempre al di sopra della quota salvezza. Per ora siamo a distanza di sicurezza e siamo contenti di questo. Conosciamo il valore del Napoli, sarebbe stato difficile sfidarlo anche nel momento complicato, figuriamoci ora. Sarà un match difficilissimo per noi, ma proveremo a vendere cara la pelle”. Su Luperto: “Conosciamo Sebastiano, siamo consapevoli del suo valore, ha raggiunto livelli un po’ proibitivi per noi”. Su Tonelli: “Anche Tonelli era uno dei calciatori da noi seguiti a gennaio, ma lui ha fatto altre scelte. All’interno di un club si valutano una marea di calciatori, si prova a capire quelli più congeniali, ma non tutti ... ilnapolista

napolista : Il dg del Lecce: “Contro il Napoli proveremo a vendere cara la pelle” A Radio Kiss Kiss: “Conosciamo il valore del… - infoitsport : Napoli, la probabile formazione in vista del Lecce - 100x100Napoli : Tutti i precedenti completi e dettagliati di #Napoli #Lecce -