GF Vip | Pago parla di matrimonio e Serena Enardu reagisce così

Serena Enardu al GF Vip è stata criticata dal principio dal pubblico. E nelle ultime ora anche la famiglia di Pago ha manifestato il suo disappunto. Il fratello del cantante, Pedro Settembre, ha detto a Spy che l'ingresso di Serena "non corrisponde a una vera felicità per lui. Da quando è entrata noi in famiglia ci siamo accorti che Pago sta perdendo se stesso. Lei pensa solo alla sua felicità non a quella di mio fratello. Questo atteggiamento io lo qualifico con una sola parola: egoismo". La ex di Pago, Miriana Trevisan, ha invece fatto sapere che il figlio Nicola "non guarda più suo padre in tv. Da quando è entrata Serena si è dispiaciuto perché la sorpresa per il papà nella Casa del Grande Fratello avrebbe dovuto essere lui. Mi ha guardato e mi ha detto: «Perché è entrata? Papà doveva giocare da solo. Il gioco era suo e la sorpresa dovevo essere io".

