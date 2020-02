Daniele Scardina fidanzato Diletta Leotta: bizzarro portafortuna a Sanremo (Di sabato 8 febbraio 2020) Questo articolo Daniele Scardina fidanzato Diletta Leotta: bizzarro portafortuna a Sanremo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Daniele Scardina è il fidanzato di Diletta Leotta, la nota giornalista tornerà questa sera al Festival di Sanremo 2020: ecco quale bizzarro portafortuna ha portato con lei sulla costa ligure. La quinta e ultima puntata del Festival di Sanremo 2020 sta per andare in onda, presto scopriremo il nome del fortunato vincitore di questa settantesima … youmovies

__Master_Bates_ : ?? Feb. 28 Daniele Scardina vs. Andrew Francillette Maxim Prodan vs. Michele Esposito Francesco Grandelli vs. Carmin… - BoxingNewsMedia : ?? Feb. 28 Daniele Scardina vs. Andrew Francillette Maxim Prodan vs. Michele Esposito Francesco Grandelli vs. Carmin… - donalove5_df : @stefanrocch C'è scritto. Daniele Scardina. È un pugile. -