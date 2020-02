Cristiana Capotondi è fidanzata con Andrea Pezzi, l’ex VJ di MTV oggi imprenditore (Di sabato 8 febbraio 2020) Dal 2006 Cristiana Capotondi è fidanzata con Andrea Pezzi, volto televisivo di punta di Mtv tra la fine degli anni Novanta e l'inizio dei Duemila. Nessun matrimonio in vista per l'attrice, che questa sera è ospite al Festival di Sanremo 2020 in occasione della finale, in programma questa sera sul palco dell'Ariston, gossip.fanpage

azpicerno1 : 'Tu chiamale, se vuoi, emozioni' ?? Ieri la grande famiglia della #LegaPro sul palco di Festival di Sanremo con la… - dmitry_kolbin : RT @rassegnastampa: Festival di Sanremo 2020, Cristiana Capotondi e la scelta dell’astinenza con il compagno Andrea Pezzi: “Una forma di li… - citynowit : La Lega Pro al Festival di Sanremo con Cristiana Capotondi -