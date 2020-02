Coronavirus, Norwegian Cruise Lines: “Niente cinesi sulle nostre navi” (Di sabato 8 febbraio 2020) La compagnia ha dichiarato che chiunque abbia "viaggiato, visitato o transitato in aeroporti in Cina, tra cui Hong Kong e Macao, negli ultimi 30 giorni, indipendentemente dalla nazionalità, non sarà autorizzato a salire a bordo di nessuna delle nostre navi". La misura vale anche per i membri dell'equipaggio. fanpage

Coronavirus Norwegian Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Norwegian