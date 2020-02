Come vedere la presentazione del Samsung Galaxy S20: video diretta streaming di martedì 11 febbraio (Di sabato 8 febbraio 2020) La presentazione del Samsung Galaxy S20, ma anche del pieghevole Galaxy Z Flip e delle nuove Galaxy Buds+ andrà di scena, Come tutti ormai sanno, il prossimo 11 febbraio. Come seguire la diretta streaming del primo evento Unpacked di questo 2020? Naturalmente il produttore metterà in campo tutti i suoi canali ufficiali per promuovere le importantissime uscite hardware ed ecco di seguito riportati i dettagli per non perdersi il momento hi-tech. La presentazione del Samsung Galaxy S20 sarà di scena a San Francisco. Come già accaduto in passato, il produttore ha disdegnato il seppur vicino appuntamento del Mobile World Congress di Barcellona a favore di un evento dedicato dall'ancora più ampio respiro internazionale proprio negli Stati Uniti. La diretta streaming partirà all'ora locale delle 11 di mattina: per noi italiani saranno le 20 di sera e dunque, almeno i fan del brand, ... optimaitalia

