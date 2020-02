Alvino: “Gattuso? Il Napoli non ha ancora deciso il suo futuro. Si sta conquistando la fiducia di tutti” (Di sabato 8 febbraio 2020) A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di Tv Luna, Carlo Alvino. Ha parlato anche del futuro di Gattuso con il Napoli. “Fortunatamente il Napoli è una società fredda, raramente ha deciso di pancia, ha deciso più di testa e le sue decisioni spesso le hanno dato ragione. Il discorso Gattuso viene osservato giorno dopo giorno. Rino conquista la sua permanenza giorno dopo giorno, per la sua voglia, le sue idee di calcio legate al 4-3-3. Gattuso si sta conquistando la fiducia di tutti, calciatori e dirigenti. A breve il Napoli farà un discorso, anche eventualmente slegato dagli obiettivi. Il Napoli non ha ancora deciso, si prenderà un po’ di tempo”. L'articolo Alvino: “Gattuso? Il Napoli non ha ancora deciso il suo futuro. Si sta conquistando la fiducia di tutti” ilNapolista. ilnapolista

