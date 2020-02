Viabilità Roma Regione Lazio del 07-02-2020 ore 10:30 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Viabilità DEL 7 FEBBRAIO 2020 ORE 10:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio: SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE IN LENTA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASSIA BIS E SALARIA, MENTRE, IN ESTERNA SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E A24; TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA CASSIA DOVE SI RALLENTA IN TRATTI SALTUARI COMPRESI TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA; SULLA FLAMINIA TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE. RESIDUANO RALLENTAMENTI TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; CODE INVECE SULLA PRENESTINA TRA VIA PONTE DI NONA E COLLE PRENESTINO VERSO IL CENTRO; INFINE, TRAFFICO ANCHE SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA IN DIREZIONE CENTRO; RICORDIAMO CHE PER LA GIORNATA DI OGGI, VENERDI’ 7 FEBBRAIO, A SEGUITO ... romadailynews

