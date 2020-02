Verissimo, Romina Carrisi: “Sono felice del rapporto dei miei genitori” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Al Bano Carrisi e la figlia Romina Jr si raccontano a Verissimo, svelando i retroscena del legame fra il cantante di Cellino San Marco e l’ex moglie. I due sono reduci da Sanremo 2020 dove sono saliti sul palco dell’Ariston in veste di ospiti speciali, acclamati dal pubblico e dagli addetti ai lavori. “Ho tirato un sospiro di sollievo perché dopo tanti anni di tempesta c’è stata una grandissima giornata di sole – ha confessato la figlia più piccola della coppia a Silvia Toffanin -. Sono felice e rasserenata. Non capivo alcune decisioni di mio padre, ma ognuno ha un suo vissuto e un modo di voler bene diverso. Ho dovuto mettermi nei suoi panni per capire la sua prospettiva. Ogni tanto discutono, io sono bravissima a spegnere i fuochi”. Romina e Al Bano hanno vissuto una straordinaria storia d’amore, segnata però da un dolore immenso: la scomparsa della figlia ... dilei

