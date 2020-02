Va in caserma e punta la pistola alla testa di un carabiniere: arrestato (Di venerdì 7 febbraio 2020) Giorgia Baroncini Paura nella caserma dei carabinieri di Ponte in Valtellina dove un uomo ha minacciato i militari con una pistola. Poche ore prima gli avevano ritirato la patente Gli avevano ritirato la patente e lui si è presentato in caserma con una pistola. Ha suonato il campanello e quando il cancello si è aperto è entrato nel palazzo. Poi ha estratto l'arma, puntandola contro il un carabiniere. È stata la prontezza del militare a evitare la tragedia. Ieri pomeriggio, una pattuglia dei Carabinieri di Ponte in Valtellina (Sondrio) era impegnata in un servizio di controllo del territorio. Durante le operazioni, gli agenti hanno fermato l'auto di un 47enne, un pregiudicato del posto, trovato con un tasso di alcol nel sangue di 1,8 grammi per litro. Così è scattato subito il ritiro della patente e il sequestro della vettura. Ma i fatti non si sono conclusi lì. Poche ore ... ilgiornale

