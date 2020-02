Trump: "Ucciso Qasim al-Raymi, leader di al-Qaeda in Yemen" (Di venerdì 7 febbraio 2020) Donald Trump ha confermato che gli Usa hanno Ucciso in un raid nello Yemen il leader locale di al Qaeda Qasim al-Raymi. “Per ordine del presidente - si legge in un comunicato della Casa Bianca - gli Usa hanno concluso un’operazione antiterrorista nello Yemen che ha elimitato il leader di al-Qaeda Qasim al-Raymi”.La notizia dell’uccisione di al-Raymi era stata riportata nei giorni scorsi dal New York Times che riferiva di un raid aereo Usa, intorno all′8 gennaio, nel Paese citando fonti della sicurezza americana Al Raymi, 41 anni, era da mesi nel mirino dell’intelligence Usa e la Cia aveva individuato la sua collocazione a novembre, grazie a informatori locali.Nato in Yemen e addestrato nei campi di al-Qaeda in Afghanistan, al Raymi era stato in carcere per cinque anni con l’accusa di aver pianificato l’uccisione dell’ambasciatore ... huffingtonpost

Sheeletta : RT @mauriziocanetta: #permattinieri Lodi. Deraglia Frecciarossa, 2 morti, 31 feriti. Trump: ucciso leader di Al Quaida nella penisola arabi… - fanpage : Tra i terroristi più pericolosi e su cui pendeva una taglia da 10 milioni di dollari - sansiratt62 : RT @mauriziocanetta: #permattinieri Lodi. Deraglia Frecciarossa, 2 morti, 31 feriti. Trump: ucciso leader di Al Quaida nella penisola arabi… -