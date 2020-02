Treno deragliato, gli operai di Rfi lavoravano su “un’anomalia segnalata dal sistema”. Alla Polfer hanno detto: “Lavorato correttamente” (Di venerdì 7 febbraio 2020) La squadra di operai di Rete ferroviaria italiana intervenuta giovedì notte lungo la tratta dove si è verificato il deragliamento del Frecciarossa 1000 erano intervenuti “su un’anomalia segnalata dal sistema”. Manutenzione ordinaria, come ha spiegato il procuratore di Lodi Domenico Chiaro, che indaga per disastro e omicidio colposo. Al momento non ci sono indagati. I cinque, ascoltati dalla Polfer, hanno riferito di aver svolto correttamente il proprio lavoro nei dintorni di Livraga, vicino a Lodi. Come del resto avevano confermato inviando il fonogramma “deviatoio in posizione normale” – pubblicato da Ilfattoquotidiano.it – che alle 4.45 è stato inserito nel sistema e ha innescato la riapertura della rete e il via libera al passaggio dei treni. Quando il Treno 9595 partito da Milano e diretto a Salerno, il primo a passare su quei binari dopo i ... ilfattoquotidiano

poliziadistato : È il Frecciarossa 9595 il treno deragliato vicino Lodi. Sul posto anche la #Poliziastradale per le conseguenze del… - poliziadistato : +++un treno ad alta velocità è deragliato questa mattina nei pressi di Lodi lungo la linea Milano-Bologna. Sul pos… - SkyTG24 : Treno #Frecciarossa deragliato a #Lodi, il video girato con un drone mostra la scena dell’incidente dall’alto -