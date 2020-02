Tiziano Ferro e Fiorello, fateve voi na risata! (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tiziano Ferro e Fiorello - Sanremo 2020 Un hashtag ha scatenato il putiferio (#FiorelloStatteZitto), un hashtag sembra riportare la pace (#fateveNaRisata). Tiziano Ferro e Fiorello, dopo la bagarre degli ultimi due giorni, si mostrano via social in sintonia a pochi istanti dalla quarta serata del Festival di Sanremo 2020. “#fatevenarisata“ scrive su Instagram Ferro, postando una foto che lo ritrae insieme a Fiorello, ‘felici e contenti’, durante le prove al Teatro Ariston. Nelle ultime ore a buttare benzina sul fuoco c’aveva pensato lo stesso showman siciliano, che ha parlato apertamente di campagna d’odio nei suoi confronti ‘attivata’ da Tiziano. Il cantautore di Latina, prima ancora, aveva manifestato un certo dispiacere per la ‘permalosità’ di Fiorello. Insomma, hanno fatto tutto da soli. Visualizza questo post ... davidemaggio

trash_italiano : Amadeus che prova a far entrare 24 big in gara, Benigni, Alketa, Mika, Tiziano Ferro, 3785 pubblicità e 27 interruz… - RedRonnie : Tiziano Ferro primo a cantare “Almeno Tu nell’Universo”? La precisazione di Ignazio Boschetto de… - MarioManca : Intanto Tiziano Ferro pubblica su Instagram la lettera di scuse a Fiorello per la battuta di ieri sera che, davvero… -