Tempesta d’amore, anticipazioni puntate dal 9 al 15 febbraio 2020 (Di venerdì 7 febbraio 2020) anticipazioni Tempesta d’amore, puntate prossima settimana: Jessica conquista Henry? Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Jessica sarà sempre più presa da Henry. La ragazza deciderà di cucinare per lui per sorprenderlo ma il veterinario fraintenderà. Andrè darà una serie di consigli a Jessica che non la porteranno però nella direzione giusta. Nelle puntate della prossima settimana di Tempesta d’amore Jessica organizzerà un pic nic e Henry le farà un complimento, facendo credere alla ragazza che potrebbe conquistarlo. Nelle puntate dal 9 al 15 febbraio di Tempesta d’amore, Jessica sarà colpita anche da come Henry si comporta con la piccola Luna e se ne innamorerà ancora di più. Intanto a Tempesta d’amore si avvicinerà il matrimonio di Romy e Paul e la coppia deciderà di passare l’ultima notte insieme, anche se Lucy non sarà contenta. ... lanostratv

