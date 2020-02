Sony presenta un brevetto di un'IA che suggerisce microtransazioni se un giocatore rimane bloccato nel gioco (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sony ha pubblicato un nuovo brevetto che descrive un'intelligenza artificiale che aiuterà il giocatore se è bloccato, suggerendo di utilizzare microtransazioni. Se vi chiedete dove avete già sentito questa storia è perché altre società, tra cui Activision, avevano depositato nel 2015 un brevetto simile.Il brevetto avrebbe abbinato giocatori diversi in modo che uno di loro avrebbe notato una particolare arma posseduta da un altro, invogliandolo così ad acquistarla. Tuttavia, il brevetto di Sony si basa sul gioco ed "identifica il punto in cui il giocatore è bloccato nel gioco suggerendo soluzioni". L'intelligenza artificiale si basa sui dati dei giocatori individuali e collettivi e li trasforma attraverso l'elaborazione del linguaggio naturale per offrire le sue risposte.Le sue risposte non sono sempre "schivare quando la luce diventa rossa", "usare frecce esplosive" o simili. "Spesso, ... eurogamer

