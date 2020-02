Sì all’uso delle intercettazioni, Cesaro adesso rischia. “Giggino ‘a purpetta” accusato di voto di scambio a favore del figlio (Di venerdì 7 febbraio 2020) C’è voluto un anno di dibattito ma alla fine la Giunta per le autorizzazioni ha detto “sì” all’uso delle intercettazioni a carico del forzista Luigi Cesaro. Il via libera è arrivato a maggioranza, accogliendo la proposta del relatore Giuseppe Cucca di Italia Viva, e ora la palla passa a Palazzo Madama che dovrà esprimere il parere definitivo sulla questione. Quel che è certo è che per Giggino ‘a purpetta, cui la Procura di Napoli contesta l’accusa di voto di scambio, le cose sembrano mettersi male. Del resto il senatore ed ex presidente della provincia di Napoli è da tempo finito in una maxi inchiesta che conta ben 29 indagati tra cui il figlio Armando Cesaro, quest’ultimo capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale. I fatti risalgono al periodo compreso tra maggio e giugno 2015, ossia quando si tenevano le elezioni in Campania e dove tra i candidati c’era il figlio Armando. ... lanotiziagiornale

