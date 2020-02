“Sei cinese, hai il coronavirus”, studente aggredito in centro ad Avellino (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Un ragazzo cinese è stato aggredito. “Sei cinese, hai il coronavirus”. E’ quanto accaduto ad Avellino nei pressi di Corso Vittoria Emanuele. Nei giorni scorsi, Young Xin Liu, studentessa del Conservatorio Cimarosa ha denunciato l’episodio in una intervista. La Procura della Repubblica di Avellino coordinata dal procuratore Rosario Cantelmo vuole vederci chiaro. Da qui la decisione di aprire un’inchiesta. Le telecamere, istallate lungo il corso cittadino, saranno fondamentali. L'articolo “Sei cinese, hai il coronavirus”, studente aggredito in centro ad Avellino proviene da Anteprima24.it. anteprima24

