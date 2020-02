Sapete perchè Achille Lauro si chiama così? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Achille Lauro, nome d’arte di Lauro De Marinis, è sicuramente uno dei personaggi più controversi della scena musicale italiana e, dopo la sua esibizione a Sanremo 2020, si può dire che ha fatto parlare mezza Italia. Ma perché ha scelto di chiamarsi Achille Lauro? Achille Lauro: il significato del nome Lauro De Marinis avrebbe deciso di assumere come pseudonimo artistico il nome di Achille Lauro: armatore, politico, editore e dirigente sportivo italiano nato nel 1887 a Piano di Sorrento. La scelta del cantante, ha spiegato lui stesso, sarebbe ricaduta sul nome del personaggio per via del suo nome di battesimo, Lauro per l’appunto. Non vi sarebbero altri motivi dietro la decisione di assumere come nome d’arte Achille Lauro. Oggi Achille Lauro è diventato una vera e propria celebrità del panorama musicale italiano, e sicuramente è riuscito a distinguersi in grossa parte ... notizie

