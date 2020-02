Sanremo, Dua Lipa si sveste e riscalda l’ambiente dell’Ariston (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo, Dua Lipa conferma di avere una bella voce ma è anche una bellezza che sfondsa lo schermo. E l’atmosfera all’Ariston si surriscalda. Sanremo, una delle ospiti nella quareta serata è Dua Lipa. la 24enne inglese ha comnfermato di avere una gran voce ma anche in gramn fisico. Si è presentata con una mise essenziale … L'articolo Sanremo, Dua Lipa si sveste e riscalda l’ambiente dell’Ariston proviene da www.inews24.it. inews24

JLucabob : RT @lucaidek: menomale che c’è il twitter down perché il trattamento riservato a dua lipa la cosa più imbarazzante di questa edizione imbar… - musictweets1234 : RT @dualipacentral: ?? | Dua Lipa performando ‘Don’t Start Now’ no Festival di Sanremo 2020. - AStarIsAidan : RT @dualipacentral: ?? | Dua Lipa performando ‘Don’t Start Now’ no Festival di Sanremo 2020. -