Sanremo 2020 stasera in tv: orari uscita cantanti, programma, vallette, super ospiti del Festival (7 febbraio) (Di venerdì 7 febbraio 2020) E’ la serata dei Giovani e quella più piena di musica la quarta del Festival in programma stasera, 7 febbraio dalle 20.50 in diretta su Raiuno e che potrete seguire con la Diretta scritta di OA Sport e OA Plus. Si assegna il primo titolo, quello della sezione Giovani con le due semifinali e la finalissima tra i due artisti più votati. A esprimere il loro giudizio nella serata odierna sarà la la Giuria della Sala Stampa Tv Radio e Web, composta dai giornalisti accreditati presso la sala stampa del Festival (quotidiani, stampa periodica, web, radio e televisioni private), che voterà attraverso un’applicazione gestita dalle società Emg e Noto Sondaggi, dalla sala Roof del Teatro Ariston. Questi i quattro giovani che si contenderanno la vittoria nella 70ma edizione del Festival: Tecla Insolia, Marco Sentieri, Fasma e Leo Gassmann. Tra poche ore verranno comunicati gli scontri diretti che ... oasport

