Sanremo 2020, se la Terza Serata chiude alle 2.00 il vincitore lo proclamano all'Angelus... (Di venerdì 7 febbraio 2020) L'intenzione non è quella di fare parallelismi 'blasfemi', ma dopo una seconda Serata terminata alle 01.43 (la più lunga dal 1988) e una Terza chiusa DA SCALETTA alle 2.03 - e terminata effettivamente con scorrimento dei titoli di coda e highlights alle 2.05 (pensavo peggio e va dato atto alla bravura del padrone di casa, che però non può correre proprio sulla classifica) - l'ipotesi che il vincitore di Sanremo 2020 venga proclamato a ridosso dell'Angelus non sembra così peregrina.Sanremo 2020, se la Terza Serata chiude alle 2.00 il vincitore lo proclamano all'Angelus... pubblicato su TVBlog.it 07 febbraio 2020 02:05. blogo

