Sanremo 2020, Johnny Dorelli assente nella quarta serata: ecco perché (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020, Johnny Dorelli assente nella quarta serata: ecco perché Johnny Dorelli era annunciato tra gli ospiti della quarta serata del Festival di Sanremo di oggi, 7 febbraio 2020, ma non ci sarà. perché il cantante è assente per motivi di salute, come ha annunciato il conduttore e direttore artistico di questa settantesima edizione Amadeus. Johnny Dorelli, 82 anni, è dunque bloccato a casa per problemi di salute e non potrà essere sul palco dell’Ariston. Amadeus ha inoltre fatto sapere che se si dovesse riprendere potrà partecipare alla serata finale di domani, 8 febbraio. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 “Dorelli doveva essere a Sanremo nella serata di martedì. Mi ha chiamato personalmente lunedì, dicendomi che non si sentiva bene e non se la sentiva di essere al Teatro Ariston. Gli ho fatto gli auguri di una buona guarigione. Le porte fino a sabato per ... tpi

