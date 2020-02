Sanremo 2020: Elettra Lamborghini stona tutto: “sembra un karaoke” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Non è piaciuta l’esibizione di Elettra Lamborghini e Miss Keta. Il web, che non perdona mai, ha rilevato quanto le due abbiano stonate. Trattandosi di una gara canora, l’intonazione dovrebbe essere una priorità; a salvare la performance di Elettra Lamborghini sono state le coriste e il quasi bacio saffico tra le due. I commenti Su YouTube gli utenti si sono scatenati con commenti pungenti e irriverenti. Eccone alcuni: “Devo ammettere che mi sono commosso.. mi ricordano le mie amiche ubriache al karaoke in periferia” “QUANDO MISCHI LA PEPERONATA CON LE DROGHE ALLE 2 DI MATTINA <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f916.png" alt=" velvetgossip

