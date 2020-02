Sanremo 2020, Achille Lauro è David Bowie nella terza serata del Festival (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020, Achille Lauro è David Bowie nella terza serata del Festival Seconda volta sul palco dell’Ariston quest’anno per Achille Lauro e dall’armadio esce fuori David Bowie, nello specifico Ziggy Stardust, uno dei suoi tanti alter ego. In duetto con Annalisa, Achille Lauro ha voluto rendere omaggio a uno dei personaggi più iconici della musica pop e rock mondiale in abito Gucci, ma anche a una stella della musica italiana, Mia Martini. “Ziggy Stardust, anima ribelle, simbolo di assoluta libertà artistica espressiva e sessuale e di una mascolinità non tossica”, ha spiegato Lauro su Instagram, sfoggiando un completo di raso color verde smeraldo, accompagnato da un interessante lavoro di make-up e hairstylisting: basti pensare che è stata realizzata una parrucca ad hoc per il cantante romano. Il trucco, ovviamente, è ispirato al glam rock ... tpi

