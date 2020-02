Roma-Bologna 2-3, Mihajlovic ha trovato la sua Musa. Barrow fa ammattire i giallorossi, le pagelle di CalcioWeb (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma-Bologna – Il Bologna sbanca l’Olimpico per 3-2. Grande prestazione dei rossoblu, trascinati da un super Musa Barrow. La Roma crolla di nuovo, prestazione imbarazzante della difesa giallorossa. I felsinei volano al sesto posto solitario. E’ il Bologna a fare la partita e a creare pericoli ogni qual volta si presenta davanti alla porta di Pau Lopez. Dopo una serie di occasioni nei primi 15 minuti arriva il vantaggio della squadra di Mihajlovic con Orsolini, bravo a raccogliere un assist di Barrow e a battere il portiere giallorosso. La Roma non fa molto per reagire ma il Bologna si fa male da solo. Al 22′ Denswil infila la propria porta nel tentativo di anticipare Under. Il Bologna si riaffaccia in avanti e puntualmente punisce. Barrow calcia trovando la deviazione di Santon a mettere fuori causa Pau Lopez. Palacio sfiora il tris nel finale di primo ... calcioweb.eu

