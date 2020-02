Retroscena Blogo: Sanremo 2020, Amadeus fa il pompiere, ma la rottura Fiorello-Ferro è totale (Di venerdì 7 febbraio 2020) Amadeus fa il pompiere, ma l'incendio divampa. A dispetto della parole del direttore artistico e conduttore di Sanremo, ribadite anche oggi in conferenza stampa ("Non c'è nessuna polemica tra loro"), il caso Fiorello-Tiziano Ferro è sempre più clamoroso. La versione di Fiorello, circolata in queste ore nella sala stampa dell'Ariston, è adesso ufficiale, visto che lo showman poco fa ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito Tpi:Retroscena Blogo: Sanremo 2020, Amadeus fa il pompiere, ma la rottura Fiorello-Ferro è totale pubblicato su TVBlog.it 07 febbraio 2020 15:48. blogo

