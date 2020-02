Napoli | ancora caos Coronavirus | assistente di volo ricoverato al Cotugno

CorSport : Napoli-Lecce - è ancora corsa a due Ospina-Meret (con un leggero vantaggio per il friulano) : Chi sarà tra i pali del Napoli contro il Lecce, domenica, al San Paolo? ancora non si sa. La partita tra Meret e Ospina è assolutamente aperta. Con, forse, un leggero vantaggio per il portiere friulano, scrive il Corriere dello Sport. “Per Napoli-Lecce si rimane nel limbo: è una partita a due, e ci sta, con Meret che forse è in vantaggio o forse no, chi può dirlo a questo punto?, per consegnarli il Napoli del futuro. Con la Samp è apparso ...

Napoli - Fabian Ruiz e Faouzi Ghoulam ancora alle prese con il lavoro personalizzato : Il sito ufficiale del Napoli ha fatto un resoconto dell’allenamento odierno al centro tecnico di Castel Volturno. Seduta mattutina per gli azzurri, che preparano il match contro il Lecce in programma domenica al San Paolo per la 23esima giornata di Serie A, alle ore 15:00. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente circuito atletico finalizzato alla velocità ed esercitazioni ...

Meteo Napoli : SOLEGGIATO - ma ancora freddo. Più mite nel fine settimana : Il Meteo su NAPOLI vedrà il rinforzo progressivo dell'anticiclone, garanzia di stabilità. Le temperature resteranno ancora inizialmente basse con venti di tramontana, ma nel weekend cambierà la circolazione ed il clima si farà molto più mite. Giovedì 6: sereno, molto ventoso a tratti. Temperatura da 3°C a 10°C. Pressione atmosferica media: 1023 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord/Nord-Est 26 Km/h, raffiche 71 Km/h. Zero ...

Colonnese : “Napoli - prendi ancora troppi gol” : Ciccio Colonnese, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha parlato del momento del Napoli in... L'articolo Colonnese: “Napoli, prendi ancora troppi gol” proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli - Fabio Caressa elogia Gennaro Gattuso : “Ancora sottovalutato come allenatore” : Il telecronista di Sky Fabio Caressa ha parlato degli azzurri ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Il primo tempo con la Sampdoria forse è stato il più bello che io abbia visto quest’anno. Anche dal punto di vista agonistico è stato bello. Quando ho guardato la panchina del Napoli abbiamo visto il potenziale della rosa di questa squadra, considerando anche gli investimenti per giugno, ci dice già il potenziale. Questa è una ...

Whirlpool - la promessa del ministro Patuanelli : «Aiuteremo gli operai di Napoli a produrre ancora lavatrici» : Gli operai sono molto preoccupati, quali sono i prossimi passi su Whirlpool? «Ho letto le dichiarazioni degli operai sul Mattino di ieri e voglio precisare alcune cose. Il ministro dello...

Barcellona - ancora guai per Dembélé : con il Napoli emergenza attacco : Il Barcellona di Setien deve far fronte all’emergenza attacco. Con il Napoli i blaugrana rischiano di perdere anche Dembélé Situazione limite. Questa la prima pagina di Sport che analizza il problema attaccanti in casa Barcellona. Ousmane Dembélé, attaccante blaugrana, dovrà stare fermo almeno per altri quindici giorni per via di un problema muscolare. Soltanto tre attaccanti per il tecnico Setien, che dovrà cercare di far fronte a ...

Le pagelle – Napoli - poker inflitto alla Samp - vince ancora e rivede l’Europa : Sampdoria – Napoli 2-4- Milik, Elmas, Demme e Mertens regalano la seconda vittoria consecutiva agli... L'articolo Le pagelle – Napoli, poker inflitto alla Samp, vince ancora e rivede l’Europa proviene da ForzAzzurri.net.

Costacurta : «Oggi si sono evidenziati ancora dei problemi nel Napoli» : Nel postapartita di Sky Sport Alessandro Costacurta commenta la vittoria del Napoli contro la Sampdoria, la terza consecutiva per gli uomini di Gattuso, ma questo non significa, secondo lui, che la crisi sia completamente risolta: “Il Napoli ha vinto la partita con la panchina lunga. La Samp, grazie ad aggressività e corsa, era riuscita a mettere in piedi la partita. Poi quelli entrati dalla panchina per il Napoli hanno segnato i due gol e ...

Gol - emozioni - rimonte - Var : a Marassi succede di tutto - ma il Napoli vince ancora. Le pagelle di CalcioWeb : Gioca il primo quarto d’ora, poi si addormenta, poi torna a giocare l’ultimo quarto d’ora. E vince. Secondo successo consecutivo per il Napoli, e si iniziano ad intravedere i frutti della cura Gattuso. Nei risultati, però. E nella determinazione, nell’impegno e nella rabbia. Non, almeno appieno, nella prestazione. Si vedono ancora i fantasmi del passato nella squadra azzurra ma, forse, qualche settimana fa, una gara ...

Napoli - il campetto per Kobe Bryant è ancora inagibile : ‘Ora le istituzioni lo riaprano’ : È ancora inagibile il campetto di basket di Montedonzelli, nell'area collinare di Napoli, nei giorni scorsi riqualificato da un'associazione americana col supporto delle associazioni e dei residenti del quartiere. Era stato chiuso un paio di anni fa ed era precipitato nel degrado, situazione in cui rischia di tornare in assenza di un intervento delle istituzioni.Continua a leggere

Sampdoria-Napoli : Finalmente Meret. Mertens e Maksimovic in panchina. Di Lorenzo ancora centrale : Tutto pronto per scendere in campo contro la Sampdoria. Confermate tutte le previsioni della vigilia. Maksimovic parte dalla panchina, Di Lorenzo resta centrale con Hysaj e Mario Rui sterni. Out Demme, spazio a Lobotka e Elmas dal primo minuto. Attacco tipo con Mertens che parte dalla panchina. Presente questa sera al Marassi il ct della Nazionale Mancini che osserverà alcuni calciatori in vista dell’Europeo, tra gli osservati Di Lorenzo ...

Barcellona - ancora problemi per Dembelé : è in dubbio per la sfida di Champions con il Napoli : Il ventiduenne attaccante francese, reduce dal recupero di un infortunio accusato in novembre, si è fermato ancora durante l'ultimo allenamento dei blaugrana. Il nuovo problema fisico di Dembélé, che ha accusato un fastidio alla gamba destra, rischia di tenerlo fuori per la prossima partita di Champions League contro il Napoli.Continua a leggere

Domenica al museo è ancora boom di visitatori a Napoli : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Si registra, ancora una volta, un grande successo per la #Domenicalmuseo indetta dal ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo. La prima Domenica di febbraio con ingresso gratuito nei musei italiani ha visto nuovamente un boom di visitatori nei poli museali napoletani. Grande successo per il Parco Archeologico dell’antica Pompei che con i suoi 8.790 nella giornata di ieri è il secondo ...