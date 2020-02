Meteo verso metà febbraio. Dalle FURIOSE TEMPESTE al nuovo AFFONDO POLARE (Di venerdì 7 febbraio 2020) Archiviata la fase fredda artica, ora è tornato l'anticiclone mangia-inverno sull'Italia. Non è una novità, ma anzi è uno scenario assolutamente ricorrente, quasi costante. Sostanzialmente, l'egemonia anticiclonica sul Mediterraneo ha subito solo una temporanea defaillance. La colonnina di mercurio quindi si riporta su valori ben superiori alla norma, in quanto il ritorno dell'anticiclone sta trainando nuovamente un respiro d'aria più mite ed umida d'origine oceanica. Il rialzo termico risulterà più avvertito al Centro-Sud dell'Italia. L'attuale spinta anticiclonica deriva dalla nuova accelerazione del Vortice POLARE, il quale tende a divenire di nuovo molto compatto, cancellando così l'inverno non solo dall'Italia, ma anche da tutta Europa, in virtù delle intense correnti zonali alle alte latitudini. In riferimento al flusso zonale di cui appena detto e come ... meteogiornale

CorriereQ : Meteo verso metà febbraio. Dalle FURIOSE TEMPESTE al nuovo AFFONDO POLARE - EnrixTwit : RT @astrogeo_va: Ben soleggiato, all'alba brina in pianura e più mite in montagna con inversione termica. Verso sera formazione di foschie… - astrogeo_va : Ben soleggiato, all'alba brina in pianura e più mite in montagna con inversione termica. Verso sera formazione di… -